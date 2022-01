Darja Zubareva: tiiger on ettevaatlik, aga ei karda inimest absoluutselt

Hiina kalendri järgi on tänavu tiigriaasta. Ehkki need võimsad loomad teavad, et saaks pea igaühest jagu, ei julge nad looduses liigsuuri riske võtta.

"Tiiger on võimas loom ja meil on vedanud, et meil on viimastel aastatel elanud amuuri tiigrid, kes on ühed suurimatest. Kui näed seda kahemeetrist elukat, siis võid vaid ette kujutada, milline ta looduses on," rääkis Tallinna loomaaia loodushariduse spetsialist Darja Zubareva "Ringvaatele".

Praegu ei ela (loodetavasti) Eestis ühtki tiigrit, sest meie loomaaia asunik Pootsman viibib tähtsal välislähetusel Sloveenias. "Tal on Euroturnee käsil," muheles Darja. Pootsman on külastanud lisaks Sloveeniale ka Tšehhimaad ja Itaaliat, sealsete emaste tiigritega on tal juba kuus kutsikat.

Ehkki alguses muretseti, et ega Pootsmanil suurest tuuritamisest siiber saa, siis õnneks on kõik läinud hästi. "Ta on heas vanuses, saab 11 ja tal oli väga hea tervis, kui ta siin elas," sõnas Darja. Praegu on Pootsmanil käsil elu kuldaeg, tiigrid elavad Darja sõnul kuskil 20-aastaseks, suguküpseks saavad aga nelja-aastaselt.

Alates 80-ndatest on Eestis elanud 35 tiigrit. Varasemaid andmeid loomaaial väga pole.

"Tiiger on ettevaatlik, aga samas ei karda ta inimesi absoluutselt. Ta teab, kui tugev ta on ja saab ükskõik kellest jagu, aga see ei tähenda, et ta kogu aeg ründaks. Kui tiiger liialt riskib ja rünnak luhta läheb, võib ta ise saada viga," rääkis Darja.

Pootsman tuleb Tallinna loomaaeda tagasi siis, kui sealne tiigriorg valmis saab. Darja loodab, et ehitusega saab alustada tänavu, siis saab tiigrioru juba tuleval aastal avada. "Arvatavasti veedab Pootsman siin oma pensionipõlve. Meie loomaaias on pikk ja edukas ajalugu nende sigimisega, meie kliima sobib neile ja oodata on, et meile tulevad ka teised tiigrid," sõnas naine.