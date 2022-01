Elysa oma viimasest Eesti Laulu kogemusest: olin noor ja roheline

"Kui ma 2015. aastal Eesti Laulule sain, siis see oli hästi lahe kogemus ja Eurovisioon tuli hästi lähedale," rääkis Elysa "Terevisioonis". Enda sõnul on ta nüüd aga üleni muutunud. "Mu muusika on muutunud. Kui ma seal osalesin, siis olin nii noor ja roheline ning ei laulnud nii hästi."

Esimesena võistlustulle astumist laulja ei pelga. "Ma olen elevil ja see on hea, et saan selle kohe ära teha ning ülejäänud õhtut rahulikult nautida," sõnas ta.

Nagu loole "Fire" paslik, näeb ka Elysa lavasõul tuld ja tantsu. Muusikavideo loole valmis Kultuurikatlas ja seda filmiti pea 15 tundi. Pala ise meisterdati aga suisa kolme tunniga. "Nägin, et Eesti Laulu tähtaeg oli nelja-viie päeva pärast ja võtsin end ruttu kokku. Läksin Rootsi ja tegime selle laulu umbes kolme tunniga valmis," rääkis Elysa.

Viimasel ajal on Elysa enda sõnul palju ise muusikat kirjutanud ja salvestanud. "Peale Eesti Laulu on võimalus kohe suure hooga edasi minna," ütles ta, lisades et võib-olla näeb peagi ilmavalgust ka uus album. Laulukirjutajana on Elysa materjali loonud isegi Jaapanisse ja Koreasse.

Elysa astub looga "Fire" üles 3. veebruaril toimuvas Eesti Laulu esimeses poolfinaalis.