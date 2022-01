Raul Ojamaa andis välja instrumentaalpala "Dawn.light"

"Algne demo loost pärineb tegelikult varasemast ajast, aga oktoobris Portugalist puhkuselt tagasi tulles tundsin, et soovin selle teosega edasi toimetada," ütles Raul Ojamaa.

Lõuna-Portugali kaljused rannad, kitsaste tänavatega mägikülad ja ookean andsid uuele loole inspiratsiooni. "Kõik need kaunid vaated ja keskkonnad resoneerusid koju jõudes just selle sama loo demoga, milles minu jaoks oli samasugust avarust, künklikkust ja lainete pekslemist," sõnas Ojamaa.

Lugu valmis suuresti improvisatsioonina ning see koosneb kitarri meloodia kordustest, elektroonilistest biitidest ja süntesaatori helidest. "Kogu kirjutamise protsessi vältel proovisin olla orgaaniliselt muusika kulgemises, andes loole loomuliku ja rahuliku vibe'i," rääkis muusik. "Lugu kirjutades kujutlesin end momenti, kus öö kõige tumedam hetk lõpeb pimeduse murdumisega uude päeva, koidikusse, meenutades lõpmatut elutsüklit ja fundamentaalseid loodusseaduseid, milles elame," ütles ta.

Raul Ojamaa on mitmekülgne produtsent ja laulukirjutaja, kes on tuttav projektidest nagu Miljardid, Gram-of-Fun ning koostöödest mitmete Eesti tuntud artistidega nagu Lenna, Nublu jt. Sooloartistina on ta avaldanud lood "Moonstrk" ja "Place Beyind the Pines" koos Noepiga.