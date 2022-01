Ott Lepland: lavanärv läheb aastatega aina hullemaks

Võiks arvata, et suure kogemuste pagasiga muusik tunneb end laval kui kala vees, kuid Ott Leplandi sõnul on tema esinemispabin ajaga hoopis hullemaks muutunud.

"Inimesed on öelnud, et aastatega harjud esinemisnärviga ära, aga tegelikult läheb see hullemaks. Tunnen, et väike pabin on sees," sõnas Ott Lepland Eesti Laulu poolfinaali eel "Terevisioonile". Ehkki Oti laul "Aovalguses" on vokaalselt keeruline, keskendub laulja pigem emotsiooni ja sisu edastamisele. "Mu jaoks on tähtsaim edastada emotsiooni, vokaal on lihtsalt üks võimendusviis. Katsun seda ka oma esitusel silmas pidada."

"Aovalguses" seisis tegelikult juba aasta aega sahtlipõhjas, enne kui Ott pärast kümmet aastat taas Eesti Laulu võistluskeerisesse astuda otsustas. "Mingil ajahetkel oli see lugu pikemat aega mu hinge ja südame peal. Otsisin momenti, et sellega välja tulla ja Eesti Laul tundus õige koht. Tuuled, mis elus selle loo tegemise ajal olid, olid risti vastupidi praegusega," rääkis laulja.

"Aovalguses" Oti sõnul suuri tulesid ja vilesid ei vaja ning lavale astub ta ka seekord üksi. "Valgusel on sellel lavasõul oluline roll. Meil on ideed, mõtted ja kavandid paberil, aga see, kuidas kõik hakkab välja nägema, selgub siis, kui hakkame proove tegema," ütles ta.

Eesti Laulul mängib Oti arvates pea olulisimat rolli esitus. "Võid olla nii vana kala kui tahes, aga kui tuleb noorem ja värskem, kes mõjub paremini, siis jõuab ta ka sinust kaugemale. Kogemus mängib rolli, aga Eesti Laulu puhul on oluline, milline on lavaline esitus," tõdes Ott ja lisas, et ka tema jaoks on tulemusest tähtsam see, et esitus ja lugu välja tuleks.

Ott Lepland astub üles Eesti Laulu esimeses poolfinaalis, mis toimub 3. veebruaril.