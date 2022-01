Belgia uusi passe kaunistavad koomiksikangelased

Uus pass on eelmisest mitmes punktis turvalisem ning tänu Belgia kultuurile austust avaldale disainile, on see nüüdsest ka eristuvam ja äratuntavam, kirjutab The Brussels Times.

"Belgia pass on üks parimatest maailmas, meie uhkus, kuid samas ka ihaldusväärne objekt võltsijatele," rääkis riigi välisminister Sophie Wilmes pressikonverentsil. "Seetõttu peame pidevalt töötama turvalisuse täiustamise huvides."

Uued passid annavad ministri sõnul võimaluse asetada tähelepanu keskmesse Belgia kultuuri ja selle mõju välismaailmale. Passide sisse on jõudnud illustratsioonid Tintini raketist, smurfidest, Lucky Luke'ist, Blake'ist ja Mortimerist jt kangelastest. Kokku on tegelasi 17 tuntud Belgia koomiksist.

Belgia uus pass Autor/allikas: Scanpix/ZUMAPress.com

Viimased versioonid Belgia passidest disainiti aastal 2008 ning need sisaldasid pilte Belgia arhitektuurist, kirjutab The Bulletin.

Ametivõimud pole täpsustanud, millised on täpsemalt turvauuendused, kuid väidetavalt on tegemist 48 turvaelemendiga, mis üksteist täiendavad.