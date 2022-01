Villemdrillem avaldas uue singli "Vanad vigurid"

"Lugu sündis augustis tehtud songcamp'is, kus musitseerisime Karl Killingu ja Boipepperoniga. "Vigurid" oli tegelikult üks Frederiku [Mustonen ehk Boipepperoni – toim] vana demo, aga olime ammu arutanud, et selle võiks proovida lõpuni valmis teha," rääkis Villemdrillem, kodanikunimega Villem Reimann.

"Lool on selline "Mäng 2" vibes. Kuna eelmised reliisid olid mul albumiformaadis või külalisartistiga, siis mõtlesin, et tahaks uut aastat alustada soololooga. Tunnen, et olen vokaalselt järjest paremaks saanud ning tunnen end kindlamalt – just kergelt lauldes või meloodiaid tehes," lisas ta.

Loo refräänis toetavad Villemdrillemit siiski Kaire Vilgats ja Dagmar Oja.

Loole on valminud animeeritud, kriipsujuku-multika stiilis laulusõnade video, mille autor on Jaan Sinka.

"Loo sisu osas sihtisin pigem lõbusat ning kaasahaaravat lüürikat, mis on suhteliselt mänglev. Kokku tuleb sellest võrrandist tore storytelling-formaadis pala," selgitas Villemdrillem.

"Lugu toetab kindlasti ka lapselikult ja kergelt animeeritud video, mis toimib nii lüürikavideona kui ka lihtsalt hea vibe'i tekitajana. Iga kuulaja mõtisklegu ise, mis see point või loo sisu olla võiks. Uus raha, vanad vigurid = same s*it, different day …"