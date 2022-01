Robert Linna hakkas üleöö näitlejaks: inimesed said enda elamuse kätte

Lavastuses "Kaks garaaži" asendab Robert Linna Karl-Robert Saaremäed, kes on positiivse koroonatesti tõttu karantiinis. Saaremäe mainis, et õnneks on haigus kulgenud siiani rahulikult ja loodab peagi taas teatrilavale jõuda.

Linna tõdes, et kõne lavastuse "Kaks garaaži" produtsendilt tuli talle ootamatult, kuid samas tundus see olevat igati väljakutsuv pakkumine. Kuna Linnal oli kalendris parasjagu vaba nädal, otsustas ta anda jaatava vastuse ning proovida näitlejaametit.

Kuigi Saaremäe ei osanud anda põhjust, miks tema rolli valiti just Robert Linna, leiab ta siiski, et Linna näol on tegemist suurepärase artistiga. "Tean, et Roberti enda lavaline kohalolu on nii võimas, et ma saan aru küll, miks produtsendid just tema poole pöördusid," tõdes näitleja ja lisas, et soovib ka ise näha antud etendust Linna osalusega.

Lavastuses astub üles ka näitleja Simeoni Sundja, kes tõdes, et kui kuulis Saaremäe haigestumisest, arvas ta kohe, et etendused jäetakse ära. "Ma ei uskunud, et nii kiiresti on võimalik leida keegi," ütles ta, kelle sõnul peab asendaja olema suuteline mängima ka pilli.

Sundja sõnul sai Linna uues rollis suurepäraselt hakkama. "Meil oli eile väga tore etendus." Kuigi etendus on ühes vaatuses, kestab see kokku siiski pea kaks tundi. Ehkki lavastuse stsenaarium annab näitlejale küllaltki palju mänguruumi, sai Linna enne ülesastumist põhjaliku koolituse.

Linna sõnul tundus, et tema roll näitlejana õnnestus. "Inimesed said enda elamuse kätte ja aplodeeriti lõpus," sõnas muusik, kelle sõnul on hea meel olla laval professionaalsete inimestega.

Küll aga ei ole see esimene kord, kui Linna näitlejana üles astub. Mõned aastad tagasi mängis ta kaasa lavastuses "Kremli ööbikud".

"Kaks garaaži" jutustab loo neljast mehest, kes elavad garaažis. Sundja sõnul tahtsid nad etendusega luua võimalikku reaalset ettekujutust postsovetlikust garaažikultuurist. Nii olid garaažid tihti meestele kui varjupaik, kus nad said tegeleda enda hobidega.