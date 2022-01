11-aastane Harry Potteri fänn püstitas maailmarekordi

Essexist pärit Eli Chmelik tuvastas tsitaatide järgi ühe minuti jooksul 19 Harry Potteri raamatusarja tegelast. Ühtlasi on see aegade parim saavutus ning poiss kanti oma tulemusega Guinessi rekordite raamatusse.

Poiss ütles, et otsustas väljakutse vastu võtta pärast seda, kui nägi, et sarnast võistlust on tehtud ka Star Warsi tsitaatide põhjal.

Esimest korda luges Eli Harry Potteri raamatut kuueaastaselt ning oli sellest ajast peale vaimustuses J.K. Rowlingu teostest ning võluripoisi seiklustest.

Ehkki Harry Potteri raamatuid oli poiss juba varem korduvalt lugenud, otsustas ta need enne võistlust uuesti käsile võtta. Samuti palus ta enda tuttavatelt ette lugeda tsitaate ning ta pidi arvama, kes seda ütles.

Eli ema oli poja rekordist vaimustuses, ent tõdes, et lisaks pojale pidi ka tema vaeva nägema. Nii oli emal ülesanne valmistada ette kogu rekordiks vajaminev varustus: hankida tuli kaks ajamõõtjat, kaks sõltumatut tunnistajat ning lugeja.

Kuigi Guinessi rekordite raamatusse kanti poiss alles hiljuti, usub ta, et suudab juba õige pea enda tulemust parandada. "Ma arvan, et ma oleksin saanud palju parema tulemuse, kui lugeja oleks tsitaate kiiremini ette lugenud," ütles poiss ja lisas, et vanematega harjutades jõudis ta minuti jooksul õigesti vastata 40 tsitaati.