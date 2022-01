Jaagup Tuisk: mu lavasõu eesmärk on pakkuda vaatajale uut ja originaalset

"Mu lavasõu peamine eesmärk on see, kuidas pakkuda vaatajale midagi uut ja originaalset. Meil on päris mitu ägedat ideed, mida tahame kasutada. Hakkame papsiga jälle ehitama, loodetavasti jõuame telesõuks valmis," rääkis Jaagup Tuisk "Terevisioonis".

Kui muusikavideos kasutati nn hõljumise efekti, siis lavale tahab Jaagup tuua midagi veel ägedamat. "Tundus raske ja kallis efekt videos, kus ma voodi kohal hõljun, aga tegelikult tegime seda papsiga koos ja võtsime ühe vana kraana, mida ladudes raskete asjade tõstmiseks kasutati. Ehitasime selle ümber ja tegime mu keha järgi vineerist silueti, panime selle sinna külge ja pärast monteerides võtsime kraana välja," selgitas Jaagup oma muusikavideo telgitaguseid.

Jaagup tõdes, et konkurents on tänavusel Eesti Laulul tugev. "Tuleb põnev ja närvesööv, aga ma olen selleks valmis." Oma lemmiklooks peab ta Maiani lugu, mis tema sõnul on mõnus ja hea minekuga.

Jaagupil on peale Eesti Laulu veel teinegi projekt käsil, nimelt juhib ta laste lauluvõistlust "Tähtede lava". Tema sõnul on pisikestelt laululastelt õppida nii mõndagi. "Seda arengut on kõrvalt nii lahe vaadata! Neil on säde ja sära silmis ja kindlasti tuleb neist midagi suurt," ütles ta.

Jaagup Tuisk astub looga "Kui vaid" üles Eesti Laulu teises poolfinaalis, mis toimub 5. veebruaril.