Türki lumevangi jäänud Andrei Zevakin loodab jõuda Eesti Lauluks koju

Eesti Laulu esimese poolfinaalini on jäänud ainult loetud päevad. Küll aga üritab kodumaale tagasi jõuda Andrei Zevakin, kes on jäänud Türki lumevangi. Muusiku mitmed lennupiletid on juba tühistatud, ent loodab siiski, et lähiajal on võimalik Eestisse naasta.

Eesti Laulul astuvad Grete Paia ja Andrei Zevakin üles looga "Mis nüüd saab". Paia tõdes, et Zevakini Türki lõksu jäämine on ka lauljannat murelikumaks muutnud, ent proovib siiski täita kõik vajaminevad ülesanded. Nii pidi Paia näiteks hoolt kandma, et kohale jõuaksid Andrei esinemisriided. "Ema rollis ma siin olen vahepeal."

Paia avalikustas, et pigem tuleb nende ühine lavashow minimalistlik. "Seekord ma ennast laval põlema ei pane ja lasereid meil ei tule," avaldas ta eelseisvast etteastest. "Pigem võtame rahulikult."

"Mis nüüd saab" ei ole sugugi uus singel. Paia teadis rääkida, et laul sündis Pluuto ja Andrei Zevakini koostöös juba eelmise Eesti Laulu konkursi ajal, ent jäi sahtlipõhja seisma.

Esialgu polnud Grete Paial soovi sel aastal Eesti Laulu võistlusest osa võtta, aga nädal enne lugude tähtaega võttis temaga ühendust Zevakin, kes pakkus lauljale just sedasamust sahtlipõhja jäänud laulu. "Mul kohe klikkis see laul," tõdes Paia, kes lisas, et oma osa kirjutas ta juurde vaid mõne minutiga.

Esimest korda osales Paia Eesti Laulu võistlustules üheksa aastat tagasi. Naljatledes mainis lauljanna, et tasapisi hakkab temast saama juba konkursi veteran. Paia meenutas, et esimese võistluse ajal oli tal nii suur lavanärv, et ei suutnud isegi hingata.