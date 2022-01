Tomi Rahula: välismaale võib tänavusi Eesti Laulu lugusid julgelt näidata

Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula tõdes, et tänavuse võistluse tase on tugev ja valikut heade lugude seas palju.

"Hea meel, et sel aastal saime pakkuda võimalust muusikutele asi võimalikult suureks teha ja tuua rohkem uut muusikat avalikkuse ette," rääkis Tomi Rahula.

Võistlusele saadetud 202 laulust jõudis vaatajateni 40. "Suutsime ligi 20 lugu rohkem inimesteni tuua kui varem. Ma arvan, et see oli väärt proovimist," sõnas Rahula.

Mees tõdes, et nelja aasta jooksul, mil ta Eesti Laulu peaprodutsent on olnud, on ka artistid, heliloojad ja produtsendid ajaga kaasa läinud. "Tase on väga hea. Need on Eurovisioonile ja välismaale julgelt presenteeritavad lood, valikut on palju," ütles Rahula.

Tomi Rahula on ka ise Eesti Laulu võistlusmomenti tundnud, sest 11 aastat tagasi osales ta konkursil bändiga Outloudz. "Tunne olla võistluses sees on väga äge ja põnev, pärast ka võib-olla see pettumus, mis on elu osa," ütles ta. Outloudz jäi looga "I Wanna Meet Bob Dylan" tookord teiseks.

Sel aastal möödub Eestis peetud Eurovisioonist 20 aastat, niisamuti oli see esimene üritus Saku Suurhallis. Seda tähtsat sündmust peegeldab ka tänavune võistlus. "Me oleme igasse poolfinaali ja finaali toonud sisse momente 20 aasta tagusest ajast, Eurovisioonist, Eesti Laulust ja Eurolaulust. Meenutame, kuidas kirjutasime end igavesti popmuusika maailma ajalukku," rääkis Rahula ja lisas, et see on oluline nii korraldajatele kui ka meelelahutusmaastikule laiemalt.

Eesti Laulu poolfinaalid on ETV eetris 3. ja 5. veebruaril kell 19.30. "Aktuaalse kaamera" ajal kell 21 näeb lavatagust mõõduvõttu ETV2-s. Suur finaal toimub 12. veebruaril.