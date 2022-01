Priit Juurmann: ööklubid on nullseisus

"Meie jaoks on oluline, et valitsus tunnistaks ja saaks aru, et üks valdkond Eestis on täielikult suletud nende kehtestatud piirangute tõttu," rääkis Priit Juurmann Raadio 2 hommikuprogrammis. "Oleme nõus aktsepteerima sõnumit, et asjad on halvad ja püsige kodus, aga sel juhul peaks valitsus meid toetama," ütles ta ja lisas, et sõnumid ettevõtjatele peaksid olema selged ja arusaadavad.

Juurmanni sõnul on hilisõhtune või öine kultuuriline tegevus ühiskonda käitumisharjumusena juurdunud ning ehkki seda on võimalik muuta, võtab see kaua aega. "Selle eelduseks oleks, et mingil põhjusel tõesti öösel pidutseda ei saa, aga kehtestatud piirang on sõnastatud selliselt, et piiratud on baaride ja ööklubide tegevus, mitte pidutsemine. Pidutseda võivad inimesed erapindadel edasi, ettevõtlus on piiratud," sõnas mees.

Ürituste korraldaja Liisi Ree ütles, et õhtustele üritustele, mis lõppevad kell 23, ei tule inimesed lihtsalt kohale. "Kummaline, et klubid, mis on professionaalselt selleks muudetud, et seal oleks hea ventilatsioon ja meetmed, ukse peal kontrollitakse koroonapassi, ei saa pärast kella 23 tegutseda. Seda ei tea keegi, mis toimub korteri- või firmapidudel."

Priit Juurmanni sõnul läheb piirangute eesmärk ja nende sisu vastuollu. "Ühest küljest inimesed ei tule varem välja, sest miks peaks, kui saab nagunii öösel edasi pidutseda. Puhtalt eetiliselt vaadates on sellele ettepanekule sisse kirjutatud ka konflikt, et tooge inimesed varem välja. Piirangute eesmärk on vältida suurte masside kogunemist, miks siis peaks hakkama neid suuri masse varasemal kellaajal kokku ajama, nakatumine toimub ikkagi," ütles ta.

Ehkki olukord on keeruline, usub Juurmann, et D3 peab vastu. "Tuleb öelda, et väga raske on, aga pikalt ette mõeldes usume, et see on lahe, mis me oleme Telliskivisse teinud. Seal on nüüd hea ja tugeva identiteediga ööklubi," sõnas Juurmann. "Ettevõtted on keerulises olukorras, mõnel on oskust kriisi juhtida ja varupuhvrit natuke rohkem, aga vahet ei ole. Kõik on nullseisus."

Ettevõtjad ise pakkusid lahendusena juba varem töötanud toetusmeetmed. "Kui sektorit piiratakse ja majandustegevus on tõrke all, siis on vaja seda toetada. Valitsus on oma otsusega selle tõrke sinna tekitanud, järelikult peab toetama," sõnas Juurmann. Kui varem on kultuuriministeeriumi otsused ja toetussüsteemid olnud pädevad, siis nüüd on Juurmanni sõnul tekkinud arusaamatu vaakum.

Liisi Ree tõdes, et ühtki signaali ürituste korraldajatele ja klubidele piirangutejärgsest stsenaariumist pole tulnud. "Korraldamine ja klubide vedamine ei käi nii, et teed lihtsalt uksed lahti. See on planeerimine," ütles ta.