Duo Ruut unistab Islandil esinemisest

"Me pole kunagi mõelnud mingi koha peale, sest elu on need kohad meieni ise toonud. Vaatame, mis elu toob ja kuhu see edasi viib," rääkis Duo Ruut Raadio 2 hommikuprogrammile, et kus nad veel esineda sooviksid. "Päris paljud kohad, millest oleme varem unistanud, oleme nüüd läbi käinud. Kui saaks valida, siis läheks Islandile," ütlesid muusikud.

Möödunud aastal tegi Noep Duo Ruudu loost "Tuulte sõnad" remiksi. "Väga tore tunne oli, see oli keset suurt karantiini, kus nagunii muusikat teha ei saanud. See oli väga tore uudis," ütlesid artistid. Duo Ruudu sõnul oli koostöö Noepiga huvitav. "Oleme nautinud tema muusikat enne ka ja mõelnud, et kui teha kellegagi koostööd väljaspool pärimusmuusika valdkonda, siis temaga."

Oma nime sai duo küllaltki spontaanselt. "Võiks öelda, et isegi suvaliselt. Meil olid tegelikult mingid veel suvalisemad variandid laua peal. Kuna oli vaja nimi panna, siis see kuidagi kõlas meie jaoks hästi," sõnas Duo Ruut.