Eesti talisurfi teerajaja: kui on võimalus, lähen ikka stardijoonele

Praegu igati populaarne spordiala jõudis Eestisse juba 1970. aastatel. Seda just tänu Allikveerele.

Esimest korda nägi Allikveer purjelauda 1973. aastal ning haaras võimalusest kinni ja proovis ka ise järgi, mis spordialaga on tegemist. Sellest hetkest peale oli Allikveer surfipisikuga nakatanud ning ehitas oma kätega isegi mitu surfilauda. Tõeliselt kiskus meest aga hoopis talisurfi poole.

Talisurfi harrastus sai Allikveerel alguse 1970. aastate keskpaigas. Nii kruvis ta oma kirjutuslaua plaadi puusuuskadele, hankis juurde purje ja hüppeteiba. "Ühendasin need kokku ja ta liikus!" ütles mees.

Möödusid ainult mõned aastad, kui juba oli spordipisikuga nakatunud ka teised huvilised. 1976. aastal toimus Tallinnas esimene talisurfi võistlus.

70. eluaastates meesterahvas tõdes, et spordiala on talle hästi mõjunud. "See hoiab tegevuses," sõnas Allikveer. Kuigi rohkem näeb teda praegusel ajal treeneri rollis, võttis ta möödunud aastal osa ka võistlustest. "Ikka kui võimalus, lähen stardijoonele."

Talisurfis sõidetakse nii rajasõitu, lühiraja slaalomit kui ka kiirussõitu. Allikveeri põhialad on raja- ja kiirussõidud, kus ta on tõusnud kahtlemata legendistaatusesse.

Treener Allikveeri õpetussõnade ja valvsa pilgu all tegi spordialaga tutvust ka reporter Kaidor Kahar. Treeneril jagus õpilasele ainult kiidusõnu.

Sellel talvel leiavad talisurfi maailmameistrivõistlused aset koduses Eestis. Kolmekordne maailmameister on ka Allikveer, kelle sõnul on ta maailmameistrivõistlustest osa võtnud lausa 30 aastat järjest.