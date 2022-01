Muusik Sten-Olle: ma võiksin olla palju edevam

Olla kandidaat aasta autorilaulu ja rahvaliku albumi kategoorias on Sten-Olle Moldau sõnul justkui unistuse täitumine. "See on natukene unistuste asetus," tõdes ta. Samuti teeks see tema sõnul elu mõnes mõttes lihtsamaks, mistõttu ei peaks ta enam nii suurt vaeva nägema kontsertide leidmisega.

Kuigi muusik on välja andnud kolm albumit, ei ole teda siiski avalikus pildis kuigi palju näha. "Ma võiksin olla palju edevam," tõdes Moldau, kes peamiselt töötab siiski teiste artistide muusika kallal.

Möödunud aastal ilmus artistil album "Rapla". Inspiratsiooni plaadi kirjutamiseks sai Sten-Olle just väikelinnast ja seal üles kasvanud inimestest. Nii on lisaks Moldaule Raplas üles kasvanud näiteks Pärt Uusberg, Mikk Jürjens, Märt Avandi ja mitmed teised.

"Ma olen Raplas sündinud, olen seal olnud, ja see on see koht, kus minul on kõige lihtsam elada ja kõige lihtsam muusikat kirjutada," ütles Sten-Olle.

Sten-Olle muusikavideos "Rapla poisid" teevad kaasa artisti sõbrad, kellest nii mõnigi on avalikkusele tuntud. "Mul on natukene kahju, et osad neist on nimekad," ütles muusik, kelle sõnul ei soovinud ta videoga näidata enda kuulsaid sõpru, vaid seda, et tema nooruspõlves oli kultuurielu moes ja äge.

See, et Raplast on pärit niivõrd palju kultuuritegelasi, leiab Sten-Olle, et kõiki neid inimesi ühendab tahe ise tegutseda. "Ma tean, et neid inimesi sütitab tahe ise tegutseda, mitte tahe ennast näidata." Samuti leiab muusik, et tema kodulinnas antakse inimestel võimalus olla selline nagu iga kodanik soovib.

"Rapla on siuke koht, kus kõik, mis sa tahad, et sünniks, tuleb sul endal korraldada," rääkis Sten-Olle.

Näitleja Mikk Jürjens on Sten-Ollet tundud peagu kogu oma elu. Jürjens meenutas seika lapsepõlvest, kus Sten-Olle pidas enda sünnipäeva, ent suurest lahkusest oli peole kutsutud rohkesti inimesi. "Sten on alati väga julge ja suhtleja olnud." Küll aga pidi Sten-Olle ema vaeva nägema ja paljudele külalistele teatama, et kahjuks nad peole ära ei mahu.

Samuti kiitis näitleja ka Sten-Olle muusikavideot, mille ta ka ise kaasa tegi. Jürjensi jaoks oli tore saada üle pika aja taas enda sõpradega kokku. "Nüüd, kus me siis juba isadena ja onudena ja vanadena kokku saime, siis tegelikult saime aru, et laias laastus mitte midagi muutunud küll ei olnud."

Vaata ka Sten-Olle muusikavideot "Rapla poisid":