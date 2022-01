Terje Toomistu: pean privileegiks elada kohas, kus saan rääkida emakeeles

Pooletunnises filmis saavad sõna 21 kodumaalt lahkunud inimest. Põhjused on Toomistu sõnul igal inimesel erinevad: välismaalt otsitakse uusi seiklusi, tööd või viib sinna hoopis armastus.

Lisaks režissöörile oli "Ringvaate" stuudios külas ka Kanadas elav eestlane Maur Mere, kes räägib ka Toomistu dokumentaalfilmis põhjustest, mis teda välismaale viis. Kanadas on Mere koos oma eestlasest tüdruksõbraga elanud juba kuus aastat. "Me ei ole kaduma läinud," tõdes meesterahvas ja lisas, et Eestis käib ta siiski vahetevahel.

Eestis elamist näeb Mere võrreldes paljude teiste inimestega erinevalt. "Eesti on nii väike geograafiliselt," tõdes ta, kelle sõnul paikneb neil justkui suvila Kanadas.

Välismaal elamine pole võõras ka Toomistule, kes on oma senise elu jooksul elanud kuues erinevas riigis. Nii on ta ennast sisse seadnud näiteks Ameerikas, Indoneesias, Hollandis, Venemaal, Prantsusmaal ning Suurbritannias. "Oma 20ndates ma olin rohkem Eestist ära kui ma olin siin," tõdes Toomistu.

Toomistu tõdes, et kuigi juuri ta üheski välisriigis alla ei ajanud, mõtiskles ta selle üle mõningad korrad siiski. "Ma pean privileegiks elada kohas, kus ma saan rääkida oma emakeeles, ja ma väga loodan, et ma ei pea kunagi olema sellise dilemma ees, et äkki ma ei leia siin tööd või palka ja pean sellepärast Eestist ära minema."

Kuigi mitmed välismaal elavad eestlased ei kujuta enam enda kodu Eestis ette, tõdesid nii mõnedki, et kodumaale naasmise mõtet pole nad täiesti välistanud. "Valdav enamus ei välista tulevikus enda füüsilist sidumist Eestiga," ütles Toomistu. Küll aga mainis režissöör, et dokumentaalfilmi tehes sai ta aimu, et väliseestlaste eestimeelsus pole kuhugi kadunud.

Filmi esilinastus toimub laupäeval, 29. jaanuaril kinos Sõprus.