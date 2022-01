Hiina tsensorid muutsid filmi "Kaklusklubi" lõppu

1999. aasta USA film "Kaklusklubi" põhineb Chuck Palahniuki samanimelisel romaanil. Originaalfilmi stsenaarium näeb ette, et filmi lõpus tapab jutustaja Edward Nortoni tegelaskuju oma kujuteldava alter ego Tyler Durdeni (Brad Pitt) ning vaatab seejärel, kuidas mitmed hooned plahvatavad.

Küll aga on Hiina muutnud filmi lõpplahendust, kuvades enne plahvatusi sõnumi, et politsei suutis vandenõu nurjata ning vahistas kurjategijad. Samuti saadeti Durden Hiina versioonis hullumajja.

Pole sugugi haruldane, et Hiina tsensor teeb kärpeid lääne filmidele, kuid märksa harvemini muudavad nad linateoste lõpplahendusi.

Chuck Palahniuk kirjutas Twitteris sarkastiliselt: "See on SUPER imeline! Kõik saavad Hiinas õnneliku lõpu!"

Have You Seen This Sh*t?

This is SUPER wonderful! Everyone gets a happy ending in China!



https://t.co/saVA2yro9B pic.twitter.com/20UzTi1nyI