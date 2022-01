Tove Lo avaldas loo "How Long"

Rootsi laulja ja laulukirjutaja Tove Lo avaldas singli "How Long", mis on tunnusmuusikaks sarja "Euphoria" teisele hooajale.

Tove Lo sõnul räägib "How Long" armastusest ja reetmisest. Laul sai tervikuks karantiiniajal.

Tove Lo viimane album "Sunshine Kitty" ilmus 2019. aastal. Alates sellest ajast on ta avaldanud singlid "Bikini Porn", "Passion and Pain Taste the Same When I'm Weak" ja "sadder badder cooler".

Hiljuti avaldati ka teine sarja "Euphoria" tunnuslugu "Watercolor Eyes", mida esitab Lana Del Rey.

HBO sarja "Euphoria" teine hooaeg linastub 25. veebruaril. Selles mängivad Zendaya, Hunter Schafer, Alexa Demie, Jacob Elordi, Barbie Ferreira jt. Sarja režissöör on Sam Levinson.