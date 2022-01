Frants Tikerpuu Eesti Laulu loost: oleme Triinuga vokaalselt viimse piiri peal

Frants Tikerpuu tõdes Eesti Laulu poolfinaali eel, et ta enda kirjutatud lugu "Laululind" on vokaalselt väga keeruline ja nii tema kui ka laulupartner Triin Niitoja on oma vokaalsete võimetega viimse piiri peal.

"Lugu oli valmis ja laulsin demoversiooni ise sisse, aga tahtsin selle anda kellelegi, kes oskab tõesti ka hästi laulda," rääkis Frants Tikerpuu "Terevisioonis". Sellist meeshäält ta oma sõnutsi aga ei leidnud ning enda versiooni kuulates tundus, et ega see nii paha polegi. "Siis lasin Triinule seda ja ta laulis teise hääle kohe tunni ajaga sinna kuidagi juurde. Kuulasime seda koos ja mõtlesime, et see kõlab tõesti hästi."

Muusikavideo valmis loole küll ühes asukohas, ent seda kasutati nutikalt ära. "Üritasime võimalikult palju päevi näidata, kus oleme ühes ja teises kohas, kasutasime terve selle suure maja ära. Oleks igav olnud, kui me oleks istunud ühes riietuses diivanil," ütles Tikerpuu ja lisas, et nende video tõi parajalt kõneainet.

Video filmimine oli tema sõnul katsumus, sest sellised stseenid viisid täielikult mugavusstsoonist välja. "Me olime enne seda juba päris head sõbrad ja oleme siiani. See video liitis meid veelgi paremateks sõpradeks ja see on ainult hea," sõnas Tikerpuu.

Ta tõdes, et tänavuse võistluse konkurents on tihe. "Mulle meeldivad üsna paljud laulud. On tugevaid ja natuke nõrgemaid, loodame, et meie laul jõuab kaugele."

Eesmärgiks on Frantsul ja Triinul oma lugu hästi ära laulda. "Eile käisin hääleseades ja hääleseadja küsis, et kuidas ma endale sellise laulu olen kirjutanud, et kuigi ma ise ei laula, siis see on hästi raske laul. Me oleme mõlemad Triinuga viimase piiri peal oma vokaalsete võimetega," tõdes Tikerpuu.

Frants Tikerpuu ja Triin Niitoja astuvad looga "Laululind" üles Eesti Laulu esimeses poolfinaalis, mis toimub 3. veebruaril.