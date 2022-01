Boamadu Eesti Laulust: usun, et eristume hästi

"Rokk ei ole populaarne. Eks see käib lainetena, kord on üks asi teemas, kord teine. Äkki just seepärast pole võiduvõimalus väike, et meil on peaaegu ainus rokklugu," rääkis bändi liige Peeter Priks "Terevisioonile". Veli Rooger nõustus bändikaaslasega. "Usun, et eristume hästi," ütles ta.

Bändi Boamadu ajalugu läheb tagasi suisa 20 aastat. "Praegune koosseis on toimetanud umbes seitse aastat, viis aastat möödub meie esimesest loost," sõnas Peeter. "Kui meie asutajaliige bänditegemist oma poistega kooli ajal alustas, käis Peeter alles lasteaias," lisas Veli.

Ehkki bänd on tegev olnud mitmes koosseisus, usutakse, et just praegune on piisavalt tugev püsima jäämiseks. Selge sihi on nad aga võtnud ses osas, et esitavad vaid omaloomingut. "Me oleme ka kavereid teinud rokimaastiku lugudest, aga mingil hetkel võtsime suuna, et teeme oma lugusid. Seda oleme järginud ja järgime edaspidi ka," rääkis Peeter.

Eesti Laulul rõhub Boamadu muusikale ja kohapealsele sõule. "Me oleme rokkbänd ja meile on nii suur lava antud, seal on möllamiseks ruumi küll," ütles Peeter.

Boamadu astub võistlustulle Eesti Laulu teises poolfinaalis, mis toimub 5. veebruaril Saku suurhallis.