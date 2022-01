Tom Odell esineb suvel Noblessneri valukojas

22. juunil esineb Noblessneri valukojas Briti laulja Tom Odell, kes jõuab Tallinnasse "The Monsters Tour" Euroopa turnee raames. Valukoja seinte vahel kõlavad nii Odelli suurimad hitid "Another Love", "Heal", "Grow Old With Me" kui ka muusiku värskeim looming möödunud aastal ilmunud neljandalt stuudioalbumilt "Monsters".

Auhinnatud muusik leidis oma isikliku kõla alles pärast mõningast tegutsemist professionaalse laulukirjutajana. Peamiseks tõukavaks jõuks sai tõdemus, et keegi teine lihtsalt ei sobinud tema emotsionaalset loomingut esitama.

Tom Odelli neljas stuudioalbum "Monsters" on oluliselt sügavama ning tumedama popmuusika kõlaga, kuid sellest olenemata räägib see ka tunneli lõpus paistvast valgusest ja lootusest. Laulukirjutaja on öelnud, et tunneb end kõige enesekindlamalt, kui saab kirjutades olla võimalikult aus ja avameelne, jagades kuulajatega olukordi, mis on tema endaga päriselt juhtunud.

"Enamjaolt usaldan oma otsustes ja tegevuses intuitsiooni, sest mulle meeldib elul end üllatada lasta. Mõnikord see toimib, teinekord aga üldse mitte," rääkis Odell.

Piletid Tom Odelli Tallinna kontserdile tulevad müüki reedel, 28. jaanuaril kell 10.00.