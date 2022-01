Liis Lemsalu EMA gala juhtimisest: tahame hoida soliidset, aga lõbusat joont

"Tekstid on läbi töötatud, usun, et tuleb tore õhtu," ütles Liis Lemsalu Raadio 2 hommikuprogrammile. "Inimesed, kes meid Danieliga rohkem tunnevad, teavad et meile meeldib nalja teha, aga kindlasti pole me koomikud. Võime ise seda arvata ja loota sõprade ringis. Tahame hoida natuke soliidset joont, aga natuke ka läbi lasta seda, kes me päriselt oleme, natuke lõbusat joont ka," sõnas Liis.

Ka Daniel end päris Tõnis Niinemetsaks ei pea. "Isegi mu lapsed ei naera mu naljade üle. Võite arvata, kui naljakas see tuleb," muheles ta.

Liis ja Daniel võtavad ülesannet õhtut juhtida tõsiselt, mütsiga lööma nad tulnud pole. "Me oleme mõlemad olnud heas mõttes kriitilised ega võta kogu tõena seda, mis meile kätte antakse. Me töötame kõik materjalid läbi ja teeme need omanäoliseks," sõnas Daniel.

Tänavune EMA gala on toonud ka korraliku kriitikalaviini artistide ja nende võrdsuse osas. Daniel näeb enda sõnul esinejate seas mitmekesisust ja erižanrite esindajaid. "Hea meel on tõdeda, et kui vaatan selle aasta EMA gala esinejate nimekirja, siis see pole üldse ühte auku," ütles ta.

Liisi sõnul peakski neid artiste, kes mitu aastat järjest edetabelite tipus püsinud, kiitma. "Reaalne elu on see, et sa ei jää kunagi edetabelite tippu, mingil hetkel tuleb langus. Aga sellepärast, et keegi on liiga palju olnud number üks ja fännide ning žürii poolt armastatud, neilt võimalus ära võtta, seda ma ei usu," nentis laulja.