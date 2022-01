Aleksei Turovski reastas oma lemmikkalad: isasest ogalikust glamuursemat pole

"Kalad on mulle väga kallid. Ma olen valmis minema kaugele, et neid kaitsta," rääkis Aleksei Turovski "Ringvaates".

Endale kõige kallimaks kalaks peab zooloog haugi, kes on tema sõnul fantastiliselt visa ja hakkaja kala. "Ta on suur vürst meie veekogudes ja saab kõikjal hakkama. Haug on fantastiliselt visa ja suur kiskja, neid on väga vaja," ütles Turovski. Suurim haug, mis ta ise kinni püüdnud, oli üle meetri pikk ja kaalus koos kolme särjega maos 11 kilogrammi.

Siiski on visal kalal tihti ka üks inimesi ohustav parasiit - laiuss. "Haug on laiussi peamine lisaperemees, lõpp-peremees on aga inimene," sõnas Turovski ja soovitas kala enne söömist korralikult ära küpsetada.

Turovski südames on ka tuulehaug, kes tema sõnul on suur kiskja, aga mitte valitseja. "Tema on meie kalaliikide seas teine, keda peab ettevaatlikult ette võtma. Keetke, suitsutage või praadige seni, kuni luud on smaragdrohelised, siis on turvaline," ütles mees.

Kolmas zooloogile hingelähedane kalake on ogalik. "Kes võib glamuursem olla kui isane ogalik, selg sinine, kõht erepunane?" rääkis Turovski. "Kui emane tunneb isase ehitatud pesa vastu huvi, siis isane peab olema veenev. Ta teeb rinnauimedega tohutult kiireid liigutusi, näitab emasele, et ta on priimaventilaator ja garanteerib maimukestele värsket hapnikurikast vett."

Sõpradelt on Aleksei Turovski saanud Eesti kalavarude suurima hirmu nime. Seda seletab mees oma spetsialiteedi veeökosüsteemide parasitoloogiaga. "Paraku võtad kala ette, pihile, võtad temast kõik parasiidid välja ja mis üle jääb, läheb pannile," ütles ta. Ehkki mees tõdes, et ta parasiite väga ei armasta, on nad tema sõnul siiski täieõiguslikult looduse osad. "Ilma nendeta ükski loom vabas looduses ei ela."