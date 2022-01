Kalamaja kass August saab omanimelise promenaadi

Kalamaja August on Põhja-Tallinna elanike seas tuntud oma koheva punase kasuka ja sõbraliku oleku poolest. Kass Augustist on saanud Kalamaja kuulsus ning tal on isegi omanimeline Facebooki lehekülg ja Instagrami konto.

Kass Augusti promenaadi projekt võitis Tallinna kaasava eelarve rahvahääletuse Põhja-Tallinnas. Elanikelt kogutakse nüüd ideid, kuidas muuta promenaad meeldivaks avalikuks linnaruumiks.

Kass Augusti promenaad saab alguse Telliskivi Rimi kõrvalt ning kulgeb mööda tänav-parklana kasutatavat ala paralleelselt Kopli tänava trammiteega Kopli poolsaare suunas, Malmi tänavast Graniidi tänavani.

Trammitee ja ärihoonete vaheline ala muudetakse õuealaks, mis mõeldud eelkõige jalakäijatele ning kergliiklejatele. Autode liikumiskiirust planeeritakse promenaadi kõrval piirata 20 kilomeetrini tunnis. Kavandatava promenaadi jaoks muudetakse sõidutee ühesuunaliseks ja kitsendatakse parkimisala.

Elanike ettepanekuid tänava-ala kujundamiseks oodatakse 24. veebruarini. Kass Augusti promenaadi ideekavandi autorid on Ülle Maiste, Ivika Holm ja Meelis Luukas.