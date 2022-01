Bob Dylan müüs oma muusikakataloogi Sony Musicule

Muusikakataloog hõlmab Bob Dylani salvestatud teoseid alates 1962. aastast, mil artist avaldas enda debüütalbumi. Samuti kuulub ettevõttele ka tulevikus Dylani poolt avalikustatud lood.

Kuigi ettevõte pole avalikustanud, kui suure summa eest Dylani kataloog osteti, oletatakse, et see summa jääb sadadesse miljonitesse USA dollaritesse.

Dylan jätkab koostööd Sony Musicuga paljude tulevaste projektide kallal, sealhulgas kataloogide kordusväljaandmise ja muu osas.

"Bob on üks muusikatööstuse suurimaid ikoone ning ta on geniaalne artist," ütles Sony Music Groupi esimees Rob Stringer, kelle sõnul on ettevõttel suur au saada osa Dylani loomingust. Samuti soovib Sony, et artisti muusika jõuaks rohkemate kuulajateni.