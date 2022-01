Ilmus treiler krimikomöödiast "Murderville"

Sarja "Murderville'i" peategelane on detektiiv Terry Seattle (Will Arnett), kellel on igas episoodis külas mõni tuntud avaliku elu tegelane. Ühelegi külalistaarile ei anta aga ette kirjutatud stsenaariumi, mistõttu on nad improviseerides sunnitud tõestama, kes on kurjategija.

Staaridest teevad sarjas kaasa Annie Murphy, Conan O'Brien, Ken Jeong, Kumail Nanjiani, Marshawn Lynch ja Sharon Stone.

Kuueosaline sari jõuab Netflixi 3. veebruaril.

Vaata treilerit siit: