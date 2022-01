Ennustusportaal peab Eesti Laulu favoriidiks Stefanit

Analüütikud on Stefani võidukoefitsiendiks arvutanud 3,05, mis tähendab, et tema võidutõenäosust hinnatakse enamale kui 30 protsendile. Esimese kahe hulka jõudmise koefitsient on Stefani puhul 1,72 ehk võimalus selleks on 60 protsenti.

Stefanile järgneb koefitsiendiga 4,75 (võidutõenäosus ca 20 protsenti) Ott Lepland lauluga "Aovalguses". Kõrget kohta ennustatakse ka Andrei Zevakinile ja Grete Paiale looga "Mis nüüd saab".

Tõenäosust, et just Zevakin ja Paia võiksid kevadel Torinosse Eurovisioonile sõita, hinnatakse hetkel ligi 18 protsendile (koefitsient 5,50). Ühtlasi on Lepland ja Zevakin-Paia ka kõige tõenäolisemad esimese poolfinaali võitjad. Veidi väiksem edasipääsutõenäosus on 3. veebruaril toimuvas esimeses poolfinaalis ka Elina Nechayeval, Elysal ja Stig Rästal.

Teises poolfinaalis nähakse Stefani järel korralikke võimalusi ka Black Velvetil looga "Sandra" ning Jaagup Tuisul lauluga "Kui vaid". Black Velveti ja Tuisu võidutõenäosus Eesti Laulul on vastavalt 15 ja 10 protsendi kandis.

Veel ennustatakse teisest poolfinaalist edasipääsu Sahlene'ile ja Jyrisele, kelle lugu "Plaksuta" juba veerandfinaalis palju elevust tekitas.

Kõige väiksem lootus lauluvõistlust võita on Coolbeti analüütikute hinnangul Helenil, kelle võidu korral saaks panustaja raha tagasi lausa 251-kordselt. 151-kordne on võidusumma panustajal, kes usub, et lauluvõistluse võidab kas Pur Mudd koos Shiraga, Minimal Wind, Boamadu või Kaia-Liisa Kesler.

Eesti Laulu poolfinaalid toimuvad 3. ja 5. veebruaril. Finaal leiab aset 12. veebruaril.