Marmormaze tuli välja uue singliga "Boss life"

Autori sõnul on singel inspireeritud tema sooloreisist New Yorki.

"Detailidesse ei hakka laskuma, aga kõik, millest lugu räägib, see ka juhtus," tõdes räppar.

Nii sõnad kui ka viisi on kirjutanud Marmormaze, loo viimistles ja kitarri mängis artist Three AM Fuxk. Muusikavideo režissöör ja operaator on aga täispika filmi "Kiik, Kirves ja Igavese Armastuse Puu" peaosatäitja ja produtsent Urmet Piiling.

Vaata muusikavideot siit: