Alabama Watchdog loodab eelneva Eesti Laulu kogemuse pealt liugu lasta

Eesti Laulul asub Alabama Watchdog võistlustulle looga "Move On". Singli muusikavideos on kasutusele võetud mitmesugused digimaailma võimalused.

Küll aga rääkis liige Sven seinpere, et võistluse laval asetavad nad põhirõhu siiski muusikale, mitte niivõrd showle. Samuti soovib bänd anda võimalikult hea kontserdi.

"Kuulaja on väga kriitiline. Ta kuuleb kõik mööda lauldud noodid välja," ütles Seinpere.

Just nagu ka eelmisel aastal, toimuvad Eesti Laulu poolfinaalid publikuta. See ei ole aga bändi jaoks midagi uut ega hirmutavat, sest osalesid konkursil ka möödunud aastal. "Kuna meil on olnud eelmisest aastast kogemus juba, siis me loodame, et me saame selle pealt liugu lasta," sõnas muusik Ken Einberg.

Muusikud tõdesid, et loo algse versiooniga ei olnud nad sugugi rahul ning töötasid pidevalt selle kalla, et singel veelgi paremaks muuta. Kokku kulus bändil ideaalse lõpplahenduseni ligikaudu kaheksa kuud.