Maneskini Eesti kontsert lükkub edasi

13. märtsil pidi Saku suurhallis esinema Eurovisiooni võitja Maneskin, ent koroonapandeemia tõttu on bänd sunnitud enda 2022. aasta Euroopa tuuri katkestama. Eeldatavasti toimub kontserttuur järgmisel aastal.

"Hei! Meil on väga kahju, kuid me peame teile teatama, et koroonapandeemia tõttu peame edasi lükkama kogu 2022. aasta kontserttuuri Euroopas ja ArenasTouri Itaalias," kirjutas bänd enda sotsiaalmeedia kontol.

"Meil on väga kahju. Tegime palju tööd ja olime valmis kontserte andma, kuid viimastel päevadel oleme saanud halbu uudiseid kontsertpaikade mahutavuspiirangute osas."

Bänd lubas uue tuuri kuupäevad teavitada hiljemalt 1. märtsiks 2022.