Elina Nechayeva valmistub Estonia laval laulma oma unistuste aariat

Peale selle, et see on üks tuntumaid aariaid, on see Nechayeva sõnul ka üks keerulisemaid. "Seal on väga palju kõrgeid noote ja selleks tuleb ikka hommikul korralikult hääl lahti lauda," rääkis ta "Ringvaates".

"Aga seda aariat olen ma harjutanud alates muusikaakadeemia lõpetamisest harjutanud ja lõpuks ometi täitus mu unistus ja 30. veebruaril saan seda laulda esimest korda ägedas uues lavastuses Estonia laval."

Nechayeva on seda aariat enda sõnul kümnekonna aasta jooksul korralikult lihvinud ja loodab, et laval tuleb see suurepäraselt välja.

"Kui kontsertversioonis saan ma väga tehnilistele nüanssidele mõelda ja tavaliselt miski muu ei sega, siis lavastuslikus situatsioonis peab mõtlema, et see suur kleit seal laval kuskile kinni ei jää, vahel mask surub siit-sealt, samuti peab mängima seda karakterit," kirjeldas ta.

"Ja pole nii lihtne mängida kurja mutti, kes läheb oma tütre juurde ja ütleb, et kui sa ei tapa ära oma isa – ehk mu eksi – siis ma nean sind ja sind neab kogu looduse jõud."

Nechayeva kirjeldas, et lavastuse stiil on väga tänapäevane, aga tunnetatav klassikaline ooperipuudutus on selles samuti olemas. "Väga suursugune ja väga moekas."