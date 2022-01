Staarkoer Otto omanik: tahame oma ilusat koera ka teistega jagada

Korgi Otto on tõeline staarkoer - ta naudib tähelepanu ja tema Instagrami kontol on pea 18 000 jälgijat. Otto omaniku Raul Vatsari sõnul on koerast piltide tegemine ja postitamine juba loomulikuks muutunud.

"Neli ja pool aastat tagasi vaatasin ühel maikuu päeval Ottole otsa, lapsed istusid mu kõrval, ja ütlesin, et vaadake kui ilus koer, miks me seda teistega ei jaga," rääkis "Terevisioonis" Raul Vatsar. Seepeale võttis poeg temalt telefoni ja tegi Ottole Instagrami konto. Raul ei teadnud siis Instagramist midagi.

"Meie alguse tempo oli aeglane, siis hästi kiire. Alguses kulus aega väga palju, sest ma pole influencer. Ma ei saanud aru, kuidas asjad käivad. Võtab aega, et endale reegleid teadvustada, aga siis saad nendega mängima hakata," sõnas koeraomanik.

Otto Instagramiga tegeleb Raul iga päev. "Selle aja sisse ma ei arvesta pildistamist, aga see on hästi loomulik ja tavaline tegevus." Mees tõdes, et Otto on tegelikult telefonist tüdinenud. "Kui ta näeb, et ta poole suunatakse telefon, siis vaatab meelsamini kuskile mujale," rääkis Raul.

Kõige rohkem on Ottol jälgijaid USA-s, peaaegu 40 protsenti. Kui alguses oli eestlasi Otto jälgijate seas üks-kaks protsenti, siis nüüd on see arv tõusnud nelja protsendini.

Rauli sõnul võiksid kõik eesrindlikud loomaomanikud oma lemmikule Instagrami konto teha. "Me hakkasime ka oma lõbuks seda pidama," ütles ta. Nüüd jälgib ta seal ka teisi loomi, kes Ottot fännavad, neid on oravatest jänesteni. "Teatud mõttes sa elad teiste elu. Kui sul endal pole võimalik korgit saada, siis saad talle selle läbi kaasa elada," sõnas Raul.