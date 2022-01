Stefan soovis Eesti Laulu lavale tuua hobused

Stefan Airapetjan püüab Eurovisioonile pääseda looga "Hope". Kuigi lugu on inspireeritud spagetivesternist, tõdes laulja, et poolfinaali laval ühtegi päris hobust televaatajad ei kohta.

"Hope" muusikavideo võeti üles Hispaanias Taberna kõrbes. Samas kohas on oma linateoseid filminud ka režissöör Clint Eastwood.

Kui Stefani muusikavideos näeb hobuseid, tõdes artist, et Eesti Laulu laval loomi ringi kappamas ei näe. "Mul oli endal ka esimene pakkumine, et võiks hobused lavale panna," rääkis Stefan, ent pidi tõdema, et see läheb võistluste reeglitega vastuollu.

Samas leiab Stefan, et oma sõnumi saab ta muul moel publikule esitada. "Tänapäeval saab teha nii palju ägedaid asju."

Sotsiaalmeedias on Stefan teinud reklaami ka oma vanaema suurepärasele söögioskusele. Kuna huvi vanaema retseptide vastu on aina kasvanud, lubas artist, et annab Eesti Laulu poolfinaalis võimaluse huvilistel maitsva söögiga tutvust teha.