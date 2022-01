Evelin Samuel-Randvere Eesti Laulul osalemisest: vastumeelsus on läinud üle

Evelin Samuel-Randvere on üle aastate tagasi Eesti Laulu konkursil. "Terevisioonis" rääkis muusik, et võistlusel osalemine tuli seekord juhuslikult ning vastumeelsus konkursi liigse tähelepanu suhtes on kadunud.

Eesti Laulu teises poolfinaalis astub Evelin Samuel üles looga "Waterfall". Küll aga tõdes artist, et konkursil osalema sattus ta juhuslikult. Nii juhtus ta Priit Pajusaarega kõrvuti istuma Eesti filmi- ja teleauhindade galal, kus naljatledes uuris Pajusaarelt, kas mees oleks valmis kirjutama talle ühe loo. Kuigi Pajusaar jaatavat vastust esialgu ei andnud, oli tal mõne aja pärast lugu naisterahvale valmis.

Küll aga pole Samuel-Randvere enam aastaid konkursist osa võtnud. "Aastaid ei ole olnud ja vastumeelsus on läinud üle". Nii tõdes ta, et kui varem valmistas talle vastumeelsust avalikkuse pidev tähelepanu, siis praeguseks on see möödunud. "Nüüd on see kõik möödas ja tore on jälle lusti ja rõõmuga teha!" kõneles lauljatar.

Lisaks avaldas Samuel-Randvere, et ei oska veel täpselt enda lava-show'd ette kujutada, saab seal siiski näha suurejoonelist valgusemängu. "Saku suurhalli lava on suur ja võimalused on hoopis teistsugused," tõdes laulja.

Lugu "Waterfall" jutustab armastusest. "Millest need tüdrukud ikka laulavad?" naljatles Samuel-Randvere. Konkurentidest meeldib muusikule enim Black Velveti "Sandra". "Ta on nii stiilipuhas 80. aastate lugu."