Harry Kõrvits: mulle pole kunagi meeldinud 90ndate Eesti tümakas

Raadio 2 saates "Suur plaat ja väike plaat" muljetasid isa ning poeg Harry ja Robert Kõrvits muusikapaladest, mis on neid eluteel saatnud. Küll aga tõdes Harry Kõrvits, et teda pole kunagi sümpatiseerinud 1990. aastate Eesti tümpsuv muusika.

Nelja muusikapala valimine osutus Harry Kõrvitsale keeruliseks ülesandeks. "Minul oli väga raske, sellepärast et esiteks ma olen Robertist vanem. Ma olen elus rohkem muusikat kuulanud, mul on rohkem lugusid meeldinud," rääkis isa Harry Kõrvits.

"See repertuaar, mis mulle meeldib, on väga seinast seina," sõnas Harry. Küll aga mainis ta, et oskab kindlasti välja tuua mõningad lood, mis pole talle aga kunagi meeltmööda olnud. Näiteks pole teda kõnetanud nõukogude massilaul ega 1990. aastate Eesti tümakas. "Kõik teised stiilid on teretulnud!" hõiskas ta.

Ehkki isal oli raadiosaatesse lugusid keeruline valida, ei osutunud see niivõrd raskeks ülesandeks poeg Robertile. Nii nõustus Robert isa sõnadega, et on kuulanud märkimisväärselt vähem muusikat kui Harry. Samuti tõdes ta, et tema muusikavalik ei ole niivõrd seinast seina, mistõttu meeldib talle ka vähem lugusid.

Esimesena hakkas enda muusikalisti tutvustama isa Harry Kõrvits, kelle nimekirjast kõlas soovilugu James Brownilt. Artistile jagus isa Harryl ainult kiidusõnu. "Seda peab kuulama, seda peab nägema, seda peab tunnetama," rääkis Harry ja lisas, et lugusid kuulates ei süvene ta peaaegu kunagi selle sõnumisse, vaid kuulab rütmi.

Hellacopteris lugu "By The Grace of God" meenutab Robert Kõrvitsale aastat 1998, mil sai sõbralt endale ansambli plaadi. "Nad teavad, et on tehniliselt head, aga hoiavad end tagasi," kirjeldas Robert bändi. Poja muusikavaliku kiitis heaks ka isa Harry Kõrvits.

Kuigi poeg Robert oli üsna kindel isa muusikavalikus, suutis isa teda raadiosaates siiski üllatada. Nii kõlas eetris "Oginski polonees". "Äärmiselt ilus ja meloodiline lugu," rääkis Harry Kõrvits, kes kuulis seda esimest korda enda nooruspõlves Eesti Raadio vahendusel. Kuigi sarnaseid muusikapalu mängiti tol ajaperioodil raadiost palju, jäi antud heliteos Kõrvitsale meelde.

Celtic Frosti ansambli näol on Robert Kõrvitsa arvates tegemist ühe geniaalse bändiga. Samuti teadis poeg Robert rääkida, et bänd on keelanud mõningatel teistel ansamblitel enda lugude kaverdamise, kuna leiavad, et ümbertöötlused ei ole teistel muusikakollektiividel õnnestunud. Nii on bänd keelanud enda lugude esitamise ansamblil Metallica. Kuigi Metallical on see keelatud, leidub siiski kollektiive, kelle versioone on Celtic Frost heaks kiitnud.

Saates meenutas Robert Kõrvits enda lapsepõlve ning tõdes, et noorena oli tal arusaam, et kõik keerleb ümber The Beatles'i. "Kõik kas siis tahavad olla nagu biitlid või siis meelega vastanduvad," rääkis ta. Samuti tõdes Robert, et nooruspõlves lähtus ta oma muusikavalikust ka tütarlaste lemmikutest. Juhul, kui mõnele tüdrukule meeldis näiteks Scooter, pidi see meeldima ka poisile.

Robert Kõrvitsa nimekirjast leidus ka ühe eestlase looming. "Mina arvan, et Kalli Talonpoika on tänapäeva Eesti kõige põnevam artist," rääkis ta. "Kõik, mida ta puudutab, muutub kullaks."

"Seda lugu peaksid kuulama kõik kitarristid," kirjeldas Harry Kõrvits Jimi Hendrixi lugu "Little Wing". "Mul tuleb pisar silma, kui ma seda kuulan." Ka Robert Kõrvits lisas, et tegemist on suurepärase etteastega Hendrixi poolt.

Saate lõpetas Robert Kõrvitsa valitud lugu "Con Clavi Con Dio" ansambli Ghost esituses. Robert tõdes, et bänd on teda köitnud viimased aastakümned. Küll aga leidis ta, et tegemist on kollektiiviga, mida vihatakse või hoopis armastatakse.