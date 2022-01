Muusik Henrico avaldas oma esimese singli "Pilkude eest"

Noor muusik Henrico Rattasepp tuli välja oma esimese singliga "Pilkude eest", mis valmis koostöös produtsent Not Overiga.

Esimene singel õnnestus artistil välja anda tänu produtsent Not Overile (Aleksandr Antonovile), kes Henricole koostööprojektina võimalust pakkus. Not Overi poolt Henricole pakutud 80-ndatest inspireeritud tantsuloole on loodud ka muusikavideo, mis rikastatud julgete ja kaasahaaravate efektidega. Loo sõnad kirjutas Henrico koostöös Renate Salustega.

"Lugu "Pilkude eest" räägib sellest, kui kaugele ollakse nõus minema ja mida valmis tegema, et meid märgataks. Lugu peegeldab selle õige pilgu püüdmise soovi ja meeltesegadust. Südames leegi sütitanud inimese tähelepanu võitmise nimel ületatakse kammitsevad piirid ja minnakse kaugemale, kui peeti ennist võimalikuks. "Pilkude eest" toob kuulajani armastuse, valu ja ennekõike lootuse," sõnas Henrico.

Varem on Henrico kaasa löönud näiteks Tuuli Ranna ja Kristel Aaslaiu (Öed) muusikavideos "Suvemees".