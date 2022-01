Räppar Fenkii: tahaks, et EMA laval oleks uusi artiste

Räppar Fenkii rääkis Eesti Muusikaauhindade (EMA) kriitika valguses, et tunneb isegi, kuidas üritusele esinema kutsutakse artiste, kes seal kogu aeg esinenud on.

"Muidugi tahaks, et rohkem naisi oleks Eesti muusikas. Neid ei ole palju, näiteks räppmuusikas pole palju näiteid, on Yasmyn. Kui rääkida EMA-st, siis tahaks, et laval oleks ka mingeid uuemaid artiste, mitte ainult neid, kes seal kogu aeg esinenud on," rääkis Fenkii Raadio 2 hommikuprogrammis.

Ise teeks ta enda sõnul koostööd näiteks Maiani, Heleza, Liis Lemsalu või Alika Milovaga. "Väga huvitav, mis muusikat Alika nüüd kirjutama hakkab. Seda keegi väga ei tea," sõnas Fenkii.

Räppar meenutas ka, kuidas koroonaolukord ta töö pea peale keeras. "Kui see algas, siis kõik mu videoprojektid läksid paari nädala jooksul. Ma olin natuke paanikas, aga praegu olen ära harjunud, töö käib. Kui näen sõpru, siis ikka tahan neid kallistada, aga ma ei tea, kas see on normaalne praegu või on ainult fist pump variant," sõnas ta.

Oma tööd teeb mees sellise kirega, et ärkab hommikuti nelja-viie ajal ja lõpetab keskööl. "Reedel tõusin kell neli üles ja võtsin paar tundi selleks, et internetis surfata. Kella seitsmest hakkasin töötama ja kuidagi olin veel kell 00 elus. Laupäev ei olnud nii hea," tõdes Fenkii.

Sellist rutiini proovib ta enda sõnul veel vähemalt kuu aega. "Mul oli kogu aeg graafiku probleem ja ma ei saanud end kontrollida, ärkasin kasvõi kell kümme, 12 või 13. Mul on töö, kus end ise kontrollin - see on ühest küljest hea, aga samas halb, sest olen iseenda boss ja ei saa kogu aeg öelda, et kell kaheksa hakkame tööle. Nüüd ma tahan endale mingid reeglid panna," rääkis Fenkii ja tõdes, et tegelikult ei meeldi talle üldse hommikuti ärgata.