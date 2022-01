Mary J. Blige avaldas uue singli

Lisaks uuele singlile avaldas laulja ka oma peagi ilmuva 14. stuudioalbumi lugude nimekirja. Värskel albumil "Good Morning Gorgeous" teevad kaasa Anderson .Paak, Usher, DJ Khaled jt.

Detsembris avaldas Blige albumilt kaks lugu: "Amazing" koos DJ Khalediga ja albumi nimiloo.

Albumi tracklist:

1. "No Idea"

2. "Love Will Never"

3. "Here With Me" (Feat. Anderson .Paak)

4. "Rent Money" (Feat. Dave East)

5. "Amazing" (Feat. DJ Khaled)

6. "GMG Interlude"

7. "Good Morning Gorgeous"

8. "Come See About Me"

9. "On Top" (Feat. Fivio Foreign)

10. "Love Without The Heartbreak"

11. "Failing In Love"

12. "Enough"

13. "Need Love" (Feat. Usher)

Albumi kirjutas muusik koos D'Mile'i, H.E.R.'i, Lucky Daye'i ja Tiara Thomasega ning see ilmub 11. veebruaril.