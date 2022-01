ETV2 tähistab teemaõhtuga Kersti Kreismanni sünnipäeva

ETV2 toob näitleja sünnipäeva puhul ekraanile valiku toredaid saateid. Kavas on nii teatrit kui ka filmi.

20.00 "Kirves ja kuu" (ETV 1995)

Sooja huumoriga antud pilt inimsuhetest ühes Eestimaa talus. Eesti Draamateatri etendus, lavastaja ja muusikaline kujundaja Priit Pedajas, kunstnik Aime Unt. Osades Kersti Kreismann, Kaljo Kiisk, Andrus Vaarik, Jüri Krjukov, Mari Lill ja Tõnu Mikiver.

22.05 "Tähelaev: Kersti Kreismann" (ETV 2004)

"Tähelaevas" istub igihaljas Draamateatri näitlejanna Kersti Kreismann. Sõber ja kursusekaaslane Juhan Viiding on öelnud, et Kerstil haritud naisena on imepärane võime valitseda oma väga temperamentset ja heas mõttes salasügavat siseilma. Loodame, et sõprade ja lähedaste abiga näeme ning saame aimu näitlejanna sellest poolest, mis jääb rambivalgusest välja. Kui Kersti pole laval, kus ja kes ta siis on? Saatejuht ja toimetaja Margit Kilumets, režissöör Kalev Lepik.

23.20 "Kaadris: Jõulud Vigalas (ETV 2012)

Eesti filmi 100. juubelile pühendatud sarja "Kaadris" teises saates räägitakse Mark Soosaare mängufilmidebüüdist "Jõulud Vigalas", mis jõudis kinodesse 1981. aasta alguses. Mängufilm jutustab 1905.-1906. aasta pingelistest sündmustest Lääne-Eestis. Omal ajal elavat poleemikat tekitanud linateose valmimist meenutavad stsenarist, lavastaja ja operaator Mark Soosaar, helirežissöör Enn Säde, teine režissöör Ly Pulk ning osatäitjad Evald Aavik, Kersti Kreismann, Jaan Kaplinski ja Linnar Priimägi. Autor ja toimetaja Jaak Lõhmus, režissöör Märten Vaher, produtsendid Ruth Heinmaa ja Ingrid Nõmmik.

23.40 "Jõulud Vigalas" (Eesti 1980)

1905. aasta revolutsioonisündmused Vigala mõisas. Osades Evald Aavik, Kersti Kreismann, Häli Saarm, Kadriann Soosaar, Jüri Arrak, Ants Jõgi. Režissöör Mark Soosaar.