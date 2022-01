Meeste käsitöö meister Roland Burk: mehed, võtke käed taskust välja

Lahemaa on teada-tuntud kant, kus seistud pärimuslike traditsioonide säilitamise eest. Meeste käsitöö meister Roland Burk on selle ehtne näide ja soovitab oma ametit ka teistele meestele.

Lahemaale sattus Roland tänu oma naisele, kelle pere juba aastaid pärimustraditsioone seal kandis elus hoidnud. "Mu naine ja ämm tegid põnevat muinastuuri meie maade peal, meil on palju kalmeid, mida näidata. Tuli idee, et teeme sellele põnevale ringile korraliku koja," rääkis "Prillitoosile" Roland, kes seejärel oma kätega püstkoja valmis ehitas. "Käisin sõprade juures, kes enne olid nii väiksemaid kui ka suuremaid kodasid ehitanud, natukene sai vaadatud, ideid ja materjale kogutud. Lahemaa andis meile ehituseks loa ja nüüd see püsti on."

Talviti tegutseb Roland aga Kolga seltsimajas, kus tal on pisike soe käsitööpesa ja valmib puutöö. "Oleme kõvad laadal käijad ja saime Riia laadal tuttavaks Meelis Kihulasega, kes inspireeris mind tegema rahvuslikku käsitööd," ütles mees. Nõnda valmistas Roland oma pulma traditsioonilisi pulmaesemeid, mis vanasti au sees olid. "Ma olengi hakanud oma rahvuslikku käsitööd suunama pulmale. Need esemed pole tarbeasjadena vajalikud, vaid puhtalt pulmakingitused."

Enne abikaasa Liisiga kohtumist Roland pärimuskultuuriga ei suhestunud. "Naine ees ja mina järgi. Tema mulle selle villase kampsuni selga tõmbas ja koos me seda asja ajama hakkasime," ütles Roland. Ta tõdes, et kvaliteetse meeste käsitöö tegijaid praegu palju pole. "Mehed, võtke käed taskust välja!" julgustas Roland.

Praegu on Roland isegi alles õpipoiss ja üritab käsitöömaailmas hakkama saada. "Esimene samm ei ole mitte oma loomingut näidata, vaid osata asju järgi teha nii, nagu need algselt on tehtud. Kui juba oskad asju kopeerida, võid oma loomingu valla lasta."