Makrofotograaf Peeter Teedla: see, mida muidu silmaga ei näe, erutab meeli

Peeter Teedla, kes ametilt analüütik, on juba 15 aastat tegelenud pildistamisega. Tema kirg on makrofotograafia, mis lubab lähedalt vaadata ja näha seda, mis silmaga ei paista.

"Loodusfoto eesmärk on ise näha midagi sellist, mida sa tavaliselt ei näe - on see siis emane jäälind, kes võtab isaselt kala vastu või drooni lennutades maailma linnu pilguga vaatamine. Makrofotograafias on sama, me näeme midagi sellist, mida silmaga pole võimalik ja see erutab meeli," rääkis hobifotograaf Peeter Teedla saates "Hommik Anuga".

Makrofotograafiaga tegelemine ei eelda Teedla sõnul kallist aparaati, hakkama saab ka tänapäevaste telefonidega. "Kui tahad millimeetri suurusest asjast pilti, siis oleks vaja mõelda, kuidas saada seda paremini pildile," selgitas ta.

Eriti meeldib mehele pildistada lumehelbeid. Ajendiks sellele on puhas uudishimu. "Ma tahaksin näha, millised lumehelbed on. Mulle meeldib vaadelda asju lähedalt. Kui suurem lumehelves sulle käpiku peale kukub, siis näed struktuuri ära, aga kui see on väiksem, on juba keerulisem jälgida," sõnas fotograaf.

Algselt katsetas Teedla lumehelveste pildistamist riiete ja klaasi peal, ent nii sulasid need kiiresti ära. "Lõpuks ma pooljuhuslikult vaatasin, et autoakna peal on nii palju ilusaid lumehelbed ja need püsivad seal pikka aega. Nii olengi neid autoaknaid pildistanud."

Paari-kolme hea pildi jaoks läheb mehel tavaliselt mitu tundi. Iga päev ta pildistamisega aga ei tegele, pigem sisustab sellega oma vaba aja.