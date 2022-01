Sven Lõhmus: ma ei taha enam teha ühesugust muusikat

Black Velvetiga Eesti Laulul osalev Sven Lõhmus tõdes 50. juubeli eel, et ei taha enam aega raisata tühja-tähja peale. Mees sõnas, et muusikamaailmas soovib ta avada uusi aknaid ja luua tavapärasest midagi erinevat.

"Ma pean kontsentreeruma pigem tööle ja visioonidele. Neid unistusi, mis on täitmata, tuleks tegema hakata. Mul on isegi piloodipaberid pooleli, pean sealt otsast alustama," rääkis Sven Lõhmus saates "Hommik Anuga".

Praegu tegeleb Sven üksikasjalikult muusikaga, muuseas õpib ta süviti kitarri. "Pean oma sooloplaadi välja andma ja mul on toredaid klassikapalu, mida tahaksin realiseerida," sõnas ta. Dirigendiks õppinud mehe sõnul on temas mitu tahku, mis tahavad välja tulla. "Ma ei taha enam teha ühesugust muusikat. Tahaksin luua midagi muud ja avada teisi aknaid."

Ka Lauri Liiv, kes tänavu 45. juubelit tähistab, tõdes et vanusega on ta palju muutunud. "Mulle meeldib teatud kindlustunne - teadmine, et midagi on tulekul. Ma tahaksin mingil hetkel kolida maale, paneksin talu püsti ja hakkaksin taimi kasvatama, mis mulle väga meeldib," rääkis ta.

Eesti Laulul esineb Black Velvet looga "Sandra", mis inspireeritud saksa popikoonist Sandra Lauerist, kes muu hulgas kuulsaks laulnud lood "Hiroshima", "In the Heat of the Night" ja "Maria Magdalena". "Mäletan, et mul oli terve kassett täis lindistatud Sandrat ja "Hiroshimat", kuulasin seda korduse peal," ütles Lauri.

Oma põhikonkurendiks peavad mehed Eesti Laulul Stefanit. "Ma alati usaldan esimest tunnet laulu puhul ja esimese kuulamise põhjal meeldib Stefani lugu mulle väga," sõnas Lauri. Sven lisas, et Stefani lugu on kvaliteetselt tehtud ja sel on oma hing sees.

Lauri tõdes, et Black Velvet võib välja anda uusi lugusid palju tahes, ent inimestele meeldivad ikka nende vanad hitid. "Pole midagi parata. Inimesed tulevad ja tahavad kuulata lugusid "17" ja "Jennifer"."

Black Velvet esitas "Hommik Anuga" saates oma Eesti Laulu võistluslugu "Sandra".