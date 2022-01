"Võimatu missiooni" uute osade esilinastused lükkuvad edasi

"Võimatu missiooni" seitsmes osa pidi algselt esilinastuma 30. septembril, uus linastuskuupäev on aga 14. juuli 2023. Filmisarja kaheksas osa pidi esiti linastuma 7. juulil 2023, see lükatakse edasi 2024. aasta 28. juunile.

Seitsmenda osa esilinastumist on juba varem edasi lükatud. Peamine põhjus peitub koroonaviiruses, mis on raskendanud produktsioonitööd. "Võimatu missiooni" filmid on enamasti keerukad filmida, sest neis on mitmeid trikke ja efekte, tiim aga soovib green screeni võimalikult vähe kasutada. Filmis kasutatakse ka erinevaid asukohti, viimaste filmide võtted on toimunud Itaalias, Ühendkuningriigis, Poolas ja mujal.

"Võimatu missiooni" uutes filmides kehastab Tom Cruise taas agent Ethan Hunti. Lisaks mängivad Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Vanessa Kirby ja Angela Bassett. Filme lavastab Christopher McQuarrie.

Mais linastub ka Paramounti film "Top Gun: Maverick", milles mängib peaosa samuti Tom Cruise.