Tänavune Eurovisiooni lauluvõistlus sai logo ja juhtlause

Tänavu Itaalias Torinos toimuv Eurovisiooni lauluvõistlus on nüüd logo ja tunnuslause võrra rikkam.

Eurovisiooni juhtlauseks on sel aastal "The Sound of Beauty".

2022. aasta Eurovisiooni logo aga näeb välja selline:

Eurovisiooni logo Autor/allikas: EBU

Täpsemad detailid logo ja juhtlause sünnist ning ideest avaldatakse esmaspäeval. Küll aga on mõlemad seotud Eurovisiooni võõrustajalinna Torinoga.

Eurovisiooni lauluvõistluse esimene poolfinaal toimub Torinos 10. mail, teine poolfinaal 12. mail ning suur finaal 14. mail. Osalejariike on tänavu 41. Eestit esindav artist selgub 12. veebruaril Saku Suurhallis toimuvas Eesti Laulu finaalis.