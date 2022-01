"Suus sulav Eesti" läks külla Henrik Kalmetile

On vähetuntud fakt, et näitleja Henrik Kalmeti lapsepõlvest möödus osa Prantsusmaal elades. Angelica Udeküll püüab elustada Henriku lapsepõlvemaitseid kasutades Eesti tooraineid. Kas Polli kasvandi õunad, meie must küüslauk ja puljongimeistrid suudavad pakkuda sama või rohkemgi kui legendaarsed prantsuse maitsed?



Retseptid:

Sibulasupp

250 g mugulsibulat

Mõned oksad tüümianit

2 spl võid

1 spl nisujahu

2 liitrit pujongit

Paar supilusika täit õunanapsu või portveini

Baguette saia

Riivitud kõvemat juustu

Musta küüslaugu puru

Koori sibulad ja haki ribadeks.

Sulata paksupõhjalises potis või, lisa sibulad ja kuumuta tasasel tulel, kuni sibulad muutuvad klaasjaks.

Lisa jahu ja kuumuta veel paar minutit. Lisa vein või naps.

Seejärel lisa puljong ning keeda suppi tasasel tulel umbes 30 minutit.

Lõika saiast paari sentimeetri paksused viilud, määri võiga ning küpseta ahjus kuldkollaseks.

Tõsta supp kuumuskindlatesse kaussidesse, kata pealt saiaga ning raputa üle riivitud juustuga.

Tõsta supikausid kuuma ahju ning küpseta neid kuni juust on sulanud. Seejärel tõsta supikausid ahjust välja ning serveeri kohe.

Chausson aux pommes

6 hapukat õuna

3 spl suhkrut

2 spl võid

Kaneeli

2 spl õunanapsu

500 g lehttainast

Jahu taigna rullimiseks

Muna taigna kleepimiseks ja pirukate määrimiseks

Tuhksuhkrut

Õunad koori ja haki väiksemateks kuubikuteks.

Sulata poti põhjas või, lisa suhkur, kaneel ja õunakuubikud ning kuumuta vaiksel tulel, kuni õunad on pehmed, mõned minutid enne õunte valmimist lisa õunanaps.

Rulli tainas õhemateks lehtedeks ja vajuta taignast ovaalsed pirukavormiga põhjad (12x17 cm)

Tõsta igale taignapõhjale supilusikatäis õunatäidist.

Määri taigna servad munaga ja seejärel tõsta piruka põhi taskuks kokku, vajutades piruka servad sõrmedega kinni. Et tagada pirukate kuju säilimise küpsetamisel, võid teha sirgesse serva noa otsaga või grilltikuga paar auku, kust täidisest tekkiv aur saaks väljuda.

Pintselda pirukaid munaga ning tee terava noa otsaga pealmisele pinnale muster.

Küpseta pirukaid 190 kraadises ahjus umbes 20-25 minutit, kuni need on kerkinud ning värvunud kuldpruuniks.

Puista kuumad pirukad üle tuhksuhkruga või pintselda õunte küpsetamisel tekkinud siirupiga.

"Suus sulav Eesti" on ETV eetris laupäeval kell 20.