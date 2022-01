Allan Roosileht: Meat Loaf lubas rahulikult enda üle naerda

"Ta on enda kohta väga täpselt öelnud, et "Te võite minu üle täiesti rahulikult naerda. Kogu rock'n'roll on olnud komöödia, tsirkus. Mina olen selles tsirkuses olnud." Aga mitte tema ise, vaid see keda ta laval etendab. See on tema sõnul olnud üks lavakuju. See on kontsert-show'des tulnud välja ka. Laval on ta täiesti pöörane."

Roosileht tunnistab, et tema oligi võlutud tema esimesest kontserdist, mida ta nägi ühe televisiooniprogrammi vahendusel. "Ma vaatasin lausa suu lahti, sest see, kuidas ta võlus ära kõik naised nende ilusate armastuslauludega, see oli peadpööritav ja ümberpöörd sellele, kes ta tegelikult oli," kirjeldas ta.

"Tema kohta on isegi öeldud selline nali, et "mul on kaks Meat Loafi plaati ja üks Michael Jacksoni plaat". Ma mõtlesin, et kus see huumor on, aga mul on tunne, et see huumor on selles, et Meat Loaf oli laval see, kes Michael Jackson oli elus. Ta lavas esitas täiesti pöörast ja ülemängitud tüüpi, ja ta ütles, et mitte midagi ei ole katki, kui tema üle naerdakse."