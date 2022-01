Andrei Zevakin: võin endast jätta ülbe mulje

Enne olulisi esinemisi käituvad mõlemad lauljad omamoodi.

"Enne esinemist olen ma suht toksik, olen täiesti omaette, ma ei räägi kellegagi ja jätan võib-olla ülbe mulje veidi. Aga tegelikult on see, et ma olen omas tsoonis," kirjendas ennast Andrei Zevakin.

"Kui ma põhikooli ajal maakondlikel võistlustel käisin, siis ma olin igavene teine, täpselt nagu ka Eesti Laulul esimest korda. Mul oli kohutav, halvav lavanärv kunagi," meenutas Grete Paia enda lauljateekonna algusaastaid.

"Ma tahan enne esinemist alati mingi hetke üksinda olla, kuidagi ennast koguda, aga õnneks halvavat lavanärvi enam sellisel kujul ei ole," on Grete õnnelik.

"Tähtede laval" astuvad sel pühapäeval kell 18.45 võistlustulle 11-12-aastased lauljad. Ühe edasipääseja valivad saatest välja žüriiliikmed, teise laulja saadavad finaali aga televaatajad. Saadet juhib Jaagup Tuisk.