Helilooja Michael Giacchino avaldas "The Batmani" filmimuusika

Uue Batmani filmi tunnusmuusika autor Michael Giacchino on ka varem "The Batmani" lavastaja Matt Reevesiga koostööd teinud, seda nii 2008. aasta filmis "Cloverfield" kui ka filmides "Let Me In", Dawn Of The Planet Of The Apes" ja "War For Planet Of The Apes".

Tegu on pikima Batmani filmiga frantsiisi ajaloos. Film kestab kaks tundi ja 55 minutit, lisaks on sel kaheksa minutit tiitreid.

Kuula filmi tunnuslugu:

Batmanina teeb filmis debüüdi Robert Pattinson. Mõistatajat mängib Paul Dano, Catwomanit Zoe Kravitz. Lisaks teevad filmis kaasa Barry Keoghan, Jeffrey Wright (James Gordon), John Turturro (Carmine Falcone), Andy Serkis (Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Colin Farrell (Oswald Cobblepot) jt.

Kinodesse jõuab "The Batman" 4. märtsil.