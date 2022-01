Eva Luigas: toataimed lähevad stressi, sest kodudes on liiga soe

"Toataimed on stressis, sest meil on pime aeg. Praeguse elektrihinna juures öelda kellelegi, et pane lamp põlema, on muidugi natuke kohatu," rääkis Eva Luigas "Terevisioonis". Usinamatele taimekasvatajatele soovitab Luigas hankida taimelamp.

"Teine asi, mis on kõige olulisem ja läheb praeguse ajaga kokku, on see, et meil on kodudes liiga soe. Taimed tahavad talvel puhata," sõnas Luigas. Optimaalset temperatuuri tema sõnul pole, ent need hooajataimed, kes talvel väga õitseda ja kasvada tahavad, saavad hakkama 18–23 kraadi juures. "Toataimi ei saa tihti valida selle järgi, mis sulle meeldib, vaid pead valima selle järgi, kellele on sul pakkuda parimaid tingimusi," ütles naine.

Et taimi enamjaolt aknalaudadel kasvatatakse, soovitas Luigas talvelgi hoolikalt aknaid pesta, sest sinna ladestub tolm, mis taimedele sugugi ei meeldi. "Teine nõks on puhastada taimelehed – teed veega paberi märjaks ja pühid. Kui taimel on mingid kahjurid – eriti villtäi –, on hea kasutada piiritust sisaldavaid vedelikke," sõnas Luigas.

Vaevu hingitsevat taime tohutult väetama hakata pole mõtet. Luigas turgutaks sellist taime merevetikaekstraktist või vedelast vihmaussisõnnikust tehtud lahja lahusega. "Teeksin lehe kaudu väetamist. Seda võib teha toataimedele, kes on väga rääbakad. Ma olen elule poputanud päris paljusid taimi," rääkis ta.