Pärnu lahe jääl avab üheks päevaks uksed Kalatakso kohvik

Pärnu lahe jääl avatakse Kalatakso pop-up kohvik kalastajatele ja muidu pühapäeva nautivatele huvilistele esialgu vaid üheks päevaks. Kohvik asub kaldast ligikaudu kahe kilomeetri kaugusel.

Kohvikusse on uudistajatel võimalik tulla jalgsi mööda jääteed või kasutada selleks soome kelku. Lisaks sõidutab huvilisi merele Kalatakso transport.

Idee kohviku loomiseks sai alguse sellest, kui eelmisel aastal kalamehi merele viies sai sisse sõidetud rada, mida mööda ka rannas patseerijad tee merele leidsid. "See peaks meie teada olema esmakordne ettevõtmine Pärnu ajaloos," ütles Kalatakso eestvedaja Taavi Holter.

Rada on jalutajate jaoks ka märgistatud. Merejää on sealses piirkonnas väga tugev ning ohutu, seega on teekond kohvikusse ja seal mõnulemine igati turvaline.

Lisainfo on leitav Kalatakso kohviku Facebooki lehelt.